Красноярск занял второе место среди городов-миллионников по количеству кривых улиц

Аналитики Яндекса провели исследование — они оценивали количество, длину, численность кривых улиц и названия; по третьему показателю Красноярск занял второе место, первое — Воронеж, узнал корреспондент Сиб.фм 4 октября из сообщения пресс-службы Яндекса.

Исследование проводилось с помощью Яндекс.Карт. Всего в Красноярске сервис нашёл 976 улиц, в Омске — 1 704, а в Новосибирске — 1 941 улицу.

Рейтинг составлен при исследовании 15 городов-миллионников. Средняя продолжительность улицы в Красноярске — 857 метров. По этому показателю город уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Самая длинная улица Красноярска — Семафорная, протяжённостью 13,1 километра, самая короткая — Сисимский переулок, достигающая в длину 54 метра. Сильнее всего отклоняется от прямой линии улица Никитина.

В Красноярске название каждой пятой улицы — уникальное. Например, только здесь есть 1-я Гипсовая или Бригады № 9.

В Новосибирске самой кривой оказалась улица Космонавтов. По этому показателю город занял третье место. Самая короткая — 6-я Ольховская, 44 метра. А самым длинным аналитики назвали Бердское шоссе, его протяжённость 20,4 километра. Только в Новосибирске есть Минорный переулок и Кавалькадная улица.

А Омск расположился на предпоследнем, 14-м месте, по количеству кривых улиц. После него стоит Санкт-Петербург. Самой кривой признана улица Комнатова. По длине всех опередил Красноярский тракт, его продолжительность — 12 километров. А самым коротким стал переулок Поворотникова, 40 метров. Только здесь находятся улица Желтоплясова или Материальные переулки.

Всего аналитики Яндекса изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктов. Средняя длина в России — 708 метров. Общая длина всех улиц страны— более 395 тысяч километров.

Напомним, что в сентябре Новосибирск вошёл в десятку самых гостеприимных городов России.