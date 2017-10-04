 

Минприроды РФ предложило упростить выдачу разрешений на строительство жилья на берегу Байкала

 4 октября, 13:38
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Минприроды РФ предложило упростить выдачу разрешений на строительство жилья на берегу Байкала
Строительство на берегу Байкала, фото с сайта globallookpress.com

Процедура выдачи разрешений на строительство жилья и других социальных объектов в прибрежной зоне Байкала может быть упрощена, узнал корреспондент Сиб.фм 4 октября из сообщения на официальном портале Минприроды РФ.

Министерство внесло на общественное обсуждение проект федерального закона, который уточнит перечень объектов, которые должны проходить обязательную государственную экологическую экспертизу на Байкальской природной территории. Законопроектом, в частности, предлагается исключить из перечня те объекты, которые оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду, а также жильё и отдельно стоящие здания сферы здравоохранения и образования.

Как отметил глава Минприроды РФ Сергей Донской, предлагаемые изменения не приведут к увеличению экологической нагрузки на Байкальскую природную территорию, но снимут излишние ограничения для социально-экономического развития прибайкальских регионов. Одновременно вносятся соответствующие изменения в федеральный закон «Об охране Байкала» и в Градостроительный кодекс РФ для упрощения выдачи документов на реконструкцию уже существующих объектов капитального строительства в прибрежной зоне озера.

Напомним, в августе Минприроды РФ подготовило поправки в закон «Об охране Байкала», в которых разрешены сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне озера.

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