Новосибирский зоопарк первым в России приобрёл редких золотистых кошек

Пара редких представителей семейства кошачьих поступили в Новосибирский зоопарк из частной коллекции, узнал 4 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Новосибирский зоопарк» соцсети «ВКонтакте».

Самец и самка кошек Темминка, или азиатских золотых кошек, появились в новосибирском зоопарке. По оценкам специалистов, им около пяти лет. Эти кошачьи населяют леса Юго-Восточной Азии, однако данные особи поступили из частной коллекции.

«Мы получили животных ещё летом, но у наших посетителей не было возможности разглядеть их как следует, — написали администраторы сообщества „ВКонтакте“. — Азиатские золотистые кошки активны в вечернее и ночное время. К тому же они очень осторожны и скрытны, особенно если всё кругом новое: обстановка, запахи, люди. С наступлением прохладной погоды мы перевели наших новеньких в павильон, который пока закрыт для посетителей».

Биологи парка отмечают спокойный нрав животных: ни самец, ни самка агрессии к человеку не показывают.

«Они лояльны к тем, кто приносит еду и убирает в вольере, но особого интереса к людям не проявляют», — отмечают сотрудники зоопарка.

У зоологических парков мало опыта в содержании данного вида. Новосибирский зоопарк стал первым в России, куда завезли кошек Темминка. В европейских зоопарках содержатся всего несколько особей.

Напомним, в сентябре красноярский зоопарк показал кормление своенравного птенца пингвина.