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 4 октября, 16:09
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Двухметровый пионерский значок появится в селе Рыбалово Томской области
Проект арт-объекта, предоставлено пресс-службой администрации Томского района

В парке «СССР» села Рыбалово Томской области установят арт-объект в виде пионерского значка высотой 2,5 метра, сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь администрации Томского района Лилия Спасибухова 4 октября.

Администрация Томского района планирует возвести в тематическом парке отдыха «СССР» в селе Рыбалово арт-объект в форме двухметрового пионерского значка. Благоустройство парка проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Кроме арт-объекта, в октябре установят скамейки и урны, обустроят пешеходные дорожки.

«В парке „СССР“ планируется создание аллеи Пионеров, детских аттракционов, парковой зоны для прогулок, концертной площадки, искусственного водоёма (он есть, но требует очистки), мемориала-аллеи памяти земляков-героев. Также там будет работать летнее кафе. Но пока мы не можем сказать, что всё запланированное будет реализовано, поскольку оно напрямую зависит от финансирования», — рассказала Лилия Спасибухова.

Концепция парка «СССР», предоставлено пресс-службой администрации Томского района

Согласно размещённой на портале госзакупок информации, высота арт-объекта составит 2,5 метра, ширина — 1,7 метра. Значок будет представлять собой металлический лист на рамном каркасе с объёмными элементами из алюминиевой композитной панели.

Напомним, в июле на одной из дорог Алтая установили арт-объект «Байкерский топор» в честь 150-летия города-курорта Белокурихи.

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