Пользователи рунета признали абсурдным пешеходный переход в иркутском селе
4 октября, 17:39
В иркутском селе Онгурён появился знак пешеходного перехода на узкой просёлочной дороге — видео с места событий попало на популярный развлекательный ресурс, узнал 4 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте «Яплакалъ».
Иркутский блогер Александр Мальм опубликовал в Instagram шуточное видео про пешеходный переход в Онгурёне. Дорожные знаки посреди поля стали объектом насмешек в соцсетях и на развлекательных ресурсах.
Глава Онгурёнского муниципального образования Сергей Хелтухеев рассказал информационному агентству IrkutskMedia о том, что за отсутствие пешеходного перехода около школы администрация выплатила штраф 10 тысяч рублей.
Самый нелепый пешеходный переход России находится в селе Онгурён. До его установки в населенном пункте не было ни одного дорожного знака (по причине ничтожного количества автомобилей, их там пять от силы). И вот пришло указание из райцентра-есть школа, должна быть рядом «зебра». Столбы вкопали, таблички к ним приколотили... А машин так и не прибавляется.
«А ещё меня заставляют переделать пешеходные переходы, установить их с люминесцентной плёнкой. Притом, что ночью там машины никогда не ездят, а школьники в это время не ходят на занятия. Видимо, после очередной проверки мне придётся на земле краской „зебру“ рисовать», — поделился Хелтухеев.
Село Онгурён расположено в Ольхонском районе Иркутской области, по данным Всероссийской переписи населения, там проживает порядка 420 человек.
Напомним, в июне пешеходный переход для сусликов появился в красноярском парке.