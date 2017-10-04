 

Пользователи рунета признали абсурдным пешеходный переход в иркутском селе

 4 октября, 17:39
подходящие темы
Пользователи рунета признали абсурдным пешеходный переход в иркутском селе
Фото с сайта pixabay.com

В иркутском селе Онгурён появился знак пешеходного перехода на узкой просёлочной дороге — видео с места событий попало на популярный развлекательный ресурс, узнал 4 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте «Яплакалъ».

Иркутский блогер Александр Мальм опубликовал в Instagram шуточное видео про пешеходный переход в Онгурёне. Дорожные знаки посреди поля стали объектом насмешек в соцсетях и на развлекательных ресурсах.

Глава Онгурёнского муниципального образования Сергей Хелтухеев рассказал информационному агентству IrkutskMedia о том, что за отсутствие пешеходного перехода около школы администрация выплатила штраф 10 тысяч рублей.


«А ещё меня заставляют переделать пешеходные переходы, установить их с люминесцентной плёнкой. Притом, что ночью там машины никогда не ездят, а школьники в это время не ходят на занятия. Видимо, после очередной проверки мне придётся на земле краской „зебру“ рисовать», — поделился Хелтухеев.

Село Онгурён расположено в Ольхонском районе Иркутской области, по данным Всероссийской переписи населения, там проживает порядка 420 человек.

Напомним, в июне пешеходный переход для сусликов появился в красноярском парке.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 октября, 12:10 • репортаж

Каюта, палуба, гальюн

О яблоках в районе Телецкого озера, зиме в долинах и рае, в котором экономят электричество.
 4 октября, 10:45 • репортаж

Оно ходит!

Репортаж с благотворительного фестиваля, проведённого Центром реабилитации птиц. Как соседствуют пауки, еноты, ящерицы, птицы и лягушки.
 30 сентября, 15:26 • репортаж

Параплан и квадрокоптер

Второй репортаж участника автопробега — из Шерегеша.
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
присоединяйтесь!
    