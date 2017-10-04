Пользователи рунета признали абсурдным пешеходный переход в иркутском селе

В иркутском селе Онгурён появился знак пешеходного перехода на узкой просёлочной дороге — видео с места событий попало на популярный развлекательный ресурс, узнал 4 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте «Яплакалъ».

Иркутский блогер Александр Мальм опубликовал в Instagram шуточное видео про пешеходный переход в Онгурёне. Дорожные знаки посреди поля стали объектом насмешек в соцсетях и на развлекательных ресурсах.

Глава Онгурёнского муниципального образования Сергей Хелтухеев рассказал информационному агентству IrkutskMedia о том, что за отсутствие пешеходного перехода около школы администрация выплатила штраф 10 тысяч рублей.

«А ещё меня заставляют переделать пешеходные переходы, установить их с люминесцентной плёнкой. Притом, что ночью там машины никогда не ездят, а школьники в это время не ходят на занятия. Видимо, после очередной проверки мне придётся на земле краской „зебру“ рисовать», — поделился Хелтухеев.

Село Онгурён расположено в Ольхонском районе Иркутской области, по данным Всероссийской переписи населения, там проживает порядка 420 человек.

Напомним, в июне пешеходный переход для сусликов появился в красноярском парке.