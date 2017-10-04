Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы, узнал корреспондент Сиб.фм 4 октября из сообщения РБК.

Тренинг, который называется «Программа развития кадрового управленческого резерва», стартовал в Сочи 3 октября и продлится в течение пяти дней. Обучение проходит в образовательном центре «Сириус», где летом президент России Владимир Путин встречался со школьниками.

Мероприятие организовано при участии администрации президента на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС и при поддержке московской школы управления «Сколково».

В качестве экспертов перед участниками выступят, в частности, руководитель администрации президента Антон Вайно и его заместитель Сергей Кириенко, министры федерального правительства Дмитрий Козак, Сергей Шойгу и Сергей Лавров, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, директор «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардер Алишер Усманов, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и другие известные лица.

В список участников тренинга входят более 30 депутатов Госдумы, сенаторов и чиновников федерального правительства. В том числе приехали в Сочи единоросс Дмитрий Исламов, представляющий в Госдуме Кузбасс, и его коллега Максим Кудрявцев, избранный от Новосибирской области. Также проходит обучение сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев и бывший депутат госдумы из фракции КПРФ Олег Денисенко, которого ещё в 2009 году называли одним из потенциальных преемников губернатора Омской области.

Среди тех участников обучения, которые были связаны с сибирскими регионами не так давно, можно выделить бывшего мэра Норильска, а ныне замминистра энергетики Алексея Текслера (политологи считали его возможным преемником Виктора Толоконского) и бывший пресс-секретарь губернатора Красноярского края, а ныне замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.

Напомним, в конце сентября политаналитики предсказали скорую отставку сразу четырёх сибирских губернаторов, первым свой пост покинул глава Красноярского края Виктор Толоконский.