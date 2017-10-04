Склад завода «Сибсельмаш» загорелся в Новосибирске

На территории новосибирского завода «Сибсельмаш» произошло возгорание — внутри горящего склада находятся кислородные баллоны, узнал 4 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирская службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В социальных сетях появилась информация о возгорании на складе завода «Сибсельмаш» на улице Станционной в Новосибирске.

«Серьёзное возгорание произошло на территории завода „Сибсельмаш“ на Станционной, 38, где загорелся склад, — сообщают в группе „АСТ-54“. — По нашей информации, огонь к данному моменту успел объять площадь около 400 квадратных метров. В помещениях склада находятся газовые баллоны».

На место выехали пять автоцистерн, автоматический подъёмник, автолестница и три специальных автомобиля.

«Выехали подразделения в 16:19 минут. По прибытию к месту вызова горели складское здание изнутри и крыша. Помещение фонарного типа (когда окна большие). Тушение данного пожара осложняется наличием внутри в большом количестве кислородных баллонов. Здание кирпичное высотой шесть метров, кровля деревянная. Были направленны дополнительные силы пожарных подразделений», — рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.

Пожарные продолжают тушение возгорания. На момент публикации информации о пострадавших нет.

Напомним, в этот же день, 4 октября, пожар вспыхнул в здании рядом с новосибирским универмагом LUKSE.