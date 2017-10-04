Томские учёные протестировали препарат для снижения уровня холестерина

Учёные Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разрабатывают растительный препарат «Холестан» для снижения уровня холестерина в крови, узнал корреспондент Сиб.фм 3 октября из сообщения портала «ИноТомск».

Лекарство находится на этапе доклинических испытаний, первые результаты которых подтвердили его эффективность и безопасность. Этот этап разработки планируется завершить в 2019 году.

«Для лечения повышенного уровня холестерина есть группа статинов — очень эффективные препараты, которые назначают почти всем пациентам с риском атеросклероза, — рассказал руководитель Центра внедрения технологий СибГМУ Артём Гурьев. — Но есть пациенты, у которых уровень холестерина не достиг отметки, когда нужно включать „тяжёлую артиллерию“».

По его словам, в этом случае используются профилактические препараты. Ранее применялись секвестранты, которые снижают холестерин в крови, но они вышли из употребления в России из-за побочных эффектов. «Холестан» — это альтернатива секвестрантам, только, в отличие от них, он нетоксичен.

Основой препарата стало вещество полисахаридной природы, которое выделяется из растений. Первые эксперименты с лекарством начались в 2009 году. Лекарство в гранулах принимается во время еды, оно сорбирует из пищи холестерин и желчные кислоты.

«Желчные кислоты выделяются в кишечник, а когда пища переварилась, вместе с питательными веществами всасываются обратно — то есть постоянно циркулируют, — объяснил Артём Гурьев. — Если эти кислоты не всасываются в кишечнике, в организме возникает потребность выработать новые. Они должны снова синтезироваться в печени, а сырьём для этого процесса является холестерин. Наш препарат связывает эти кислоты, и они просто выводятся из организма».

Чтобы восполнить баланс кислот, организму нужно синтезировать новые, для этого требуется большое количество холестерина — несколько граммов в день. Таким образом холестерин в крови падает.

Напомним, что в декабре 2016 года новосибирские биохимики научились омоложению крови с помощью лакрицы.