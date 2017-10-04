Торчащие из ковра ноги в мусорном контейнере напугали жителей Новокузнецка

Человеческие ноги в ботинках, торчащие из выброшенного ковра, спровоцировали панику в Кемеровской области, узнал 4 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на «Правоохранительном портале Кузбасса».

Жители Новокузнецка обнаружили пугающую находку на улице Клубной утром в среду, 4 октября. Среди горы мешков с мусором из контейнера выглядывали ноги в мужских ботинках, завёрнутые в ковёр.

«Очевидцы произошедшего сразу подумали, что это труп и имело место убийство человека, поэтому вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Они и выяснили, „откуда ноги растут“. Оказалось, что никакого преступления не было, а всё произошедшее — чья-то шутка. В ковёр были замотаны старые протезы ног», — передаёт пресс-служба ведомства.

Правоохранители отметили, что неизвестные нарочно обули протезы и выставили их на всеобщее обозрение. По сообщению портала, подобный случай имел место в марте, тогда шутники одели в носок и обули свиное копыто.

Напомним, в сентябре собака принесла в бурятское село часть ноги подозреваемого в убийстве.