Жители Новосибирска выбрали дороги для ремонта

В муниципалитете назвали три самых проблемных участка дорог по версии жителей Новосибирска, узнал 4 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Департамент транспорта мэрии Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии подвели итоги голосования на портале Новосибирска в рамках проекта «Выбери дорогу для ремонта». На их основании был составлен топ-3 участков дорог, нуждающихся в скорейшем ремонте. В него вошли улица Первомайская (в районе домов № 198, 202) — 54,2 %; улица Мира (от пересечения с улицей Ватутина до улицы Аникина) — 53,3 %; улица Чемпионская (в районе домов № 2, 3-35) — 50,9 %.

Кроме того, департамент опубликовал выявленные голосованием проблемные участки дорог в разрезе районов города.

Дзержинский и Калининский районы:

— улица Чемпионская (в районе домов № 2, 3-35) — 50,9 %;

— проезд от улицы Авиастроителей до улицы Олеко Дундича — 41,1 %.

Центральный округ (Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы):

— улица Дачная (от улицы Дмитрия Донского до улицы Михаила Перевозчикова) — 37,4 %;

— улица Дмитрия Шамшурина (от Комсомольского проспекта до проезда Виктора Ващука) — 15,4 %.

Октябрьский район:

— улица Волочаевская (от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной, в районе дома № 51) — 32,3 %;

— проезд от Гусинобродского шоссе до улицы В. Высоцкого, 52/3 (в районе домов на улице В. Высоцкого, № 40/2, 41/3, 54/1, 54/2, 52/3) — 27,8 %.

Ленинский район:

— улица Троллейная (от улицы Широкой до улицы Плахотного) — 29 %;

— улица Планировочная (участок от улицы Ватутина до улицы Выставочной и от улицы Планировочной, 5 до улицы Котовского) — 24,2 %.

Кировский район:

— улица Мира (от пересечения с улицы Ватутина до улицы Аникина) — 53,3 %;

— улица Виктора Уса — 27,1 %.

Советский и Первомайский районы:

— улица Первомайская (в районе домов № 198, 202) — 54,2 %;

— улица Жемчужная (от Морского проспекта до Университетского проспекта) — 48,2 %.

В голосовании приняли участие более 34 тысяч жителей города. Выбранные участки будут учтены при формировании планов ремонта дорог на 2018 год. Кроме того, пресс-служба отметила, что лидер голосования — улица Первомайская — была включена в план чиновниками до подведения итогов.

Проект «Выбери дорогу для ремонта» мэрия реализует в третий раз. В 2016 году жители путём интернет-голосования выбрали 37 проблемных участков. Ремонт на них был проведён осенью 2016 года и летом 2017 года, сообщает ведомство.

Напомним, в июле приложение для жалоб на плохие дороги создали студенты в Красноярске.