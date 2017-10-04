 

Жители Новосибирска выбрали дороги для ремонта

 4 октября, 14:24
подходящие темы
Жители Новосибирска выбрали дороги для ремонта
Фото с сайта globallookpress.com

В муниципалитете назвали три самых проблемных участка дорог по версии жителей Новосибирска, узнал 4 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Департамент транспорта мэрии Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии подвели итоги голосования на портале Новосибирска в рамках проекта «Выбери дорогу для ремонта». На их основании был составлен топ-3 участков дорог, нуждающихся в скорейшем ремонте. В него вошли улица Первомайская (в районе домов № 198, 202) — 54,2 %; улица Мира (от пересечения с улицей Ватутина до улицы Аникина) — 53,3 %; улица Чемпионская (в районе домов № 2, 3-35) — 50,9 %.

Кроме того, департамент опубликовал выявленные голосованием проблемные участки дорог в разрезе районов города.

Дзержинский и Калининский районы:
— улица Чемпионская (в районе домов № 2, 3-35) — 50,9 %;
— проезд от улицы Авиастроителей до улицы Олеко Дундича — 41,1 %.

Центральный округ (Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы):
— улица Дачная (от улицы Дмитрия Донского до улицы Михаила Перевозчикова) — 37,4 %;
— улица Дмитрия Шамшурина (от Комсомольского проспекта до проезда Виктора Ващука) — 15,4 %.

Октябрьский район:
— улица Волочаевская (от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной, в районе дома № 51) — 32,3 %;
— проезд от Гусинобродского шоссе до улицы В. Высоцкого, 52/3 (в районе домов на улице В. Высоцкого, № 40/2, 41/3, 54/1, 54/2, 52/3) — 27,8 %.

Ленинский район:
— улица Троллейная (от улицы Широкой до улицы Плахотного) — 29 %;
— улица Планировочная (участок от улицы Ватутина до улицы Выставочной и от улицы Планировочной, 5 до улицы Котовского) — 24,2 %.

Кировский район:
— улица Мира (от пересечения с улицы Ватутина до улицы Аникина) — 53,3 %;
— улица Виктора Уса — 27,1 %.

Советский и Первомайский районы:
— улица Первомайская (в районе домов № 198, 202) — 54,2 %;
— улица Жемчужная (от Морского проспекта до Университетского проспекта) — 48,2 %.

В голосовании приняли участие более 34 тысяч жителей города. Выбранные участки будут учтены при формировании планов ремонта дорог на 2018 год. Кроме того, пресс-служба отметила, что лидер голосования — улица Первомайская — была включена в план чиновниками до подведения итогов.

Проект «Выбери дорогу для ремонта» мэрия реализует в третий раз. В 2016 году жители путём интернет-голосования выбрали 37 проблемных участков. Ремонт на них был проведён осенью 2016 года и летом 2017 года, сообщает ведомство.

Напомним, в июле приложение для жалоб на плохие дороги создали студенты в Красноярске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 октября, 12:10 • репортаж

Каюта, палуба, гальюн

О яблоках в районе Телецкого озера, зиме в долинах и рае, в котором экономят электричество.
 30 сентября, 15:26 • репортаж

Параплан и квадрокоптер

Второй репортаж участника автопробега — из Шерегеша.
 29 сентября, 21:28 • интервью

Главный по наказам

Антон Тыртышный о работе депутата, которая положительно оценивается по детским площадкам и отрицательно — по незаасфальтированным дорогам.
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
присоединяйтесь!
    