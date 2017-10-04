Жительница Новосибирска пойдёт под суд за прописку 35 мигрантов

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 61-летней жительницы Новосибирска, которая прописала на своей даче 35 мигрантов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области 4 октября.

Следователи направили в суд уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до трёх лет.

По версии следствия, в период с июля 2015 года по апрель 2016 года 61-летняя жительница Новосибирска предоставила недостоверные сведения о 35 мигрантах в учреждения, которые занимаются миграционным учётом.

«Женщина сообщила, что указанные лица проживают в принадлежащем ей доме, расположенном на территории садового общества в Ленинском районе. Однако фактически иностранцы там не проживали», — отметили в пресс-службе.

На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в сентябре 10 иностранцев, иммигрировавших в Россию и поселившихся в Красноярске, первыми в Сибири произнесли присягу гражданина РФ при получении российских паспортов.