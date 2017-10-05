Абоненты Tele2 профинансируют сибирские проекты для слабовидящих детей и детей-диабетиков

Сразу два сибирских бизнес-проекта, направленных на улучшение жизни больных детей, получат поддержку с помощью благотворительного сервиса сотового оператора Tele2, узнал корреспондент Сиб.фм 5 октября из сообщения компании.

Через сервис абоненты Tele2 ежедневно направляют средства в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Общая сумма пожертвований за восемь месяцев 2017 года превысила 3 млн рублей.

Один из проектов реализуется социальными предпринимателями в Алтайском крае, он связан с изготовлением приборов для слепых и слабовидящих детей. Помимо линии производства проект включает в себя две адаптационные программы для слепых детей, а также программу тестирования ещё двух новых аппаратов.

Вторым проектом занимаются предприниматели Кемеровской области — они разработали мобильное приложение для детей с сахарным диабетом первого типа iDiabet-Mobile. Приложение вовлекает в контроль за уровнем глюкозы крови в игровой и познавательной форме. Благодаря поддержке абонентов Tele2 была создана игра, необходимая для удержания внимания детей на приложении, и принципиально новая бизнес-модель, которая позволит сделать приложение бесплатным.

Стоит отметить, что благотворительный сервис Tele2 был запущен в январе 2017 года. К августу число его подписчиков превысило уже 16 тысяч человек. Подключив сервис, пользователи перечисляют в фонд определённую сумму (от 1 до 10 рублей в день) и каждую неделю получают информацию о людях, которым оказывается помощь.

Наиболее активными подписчиками являются жители Пермского края, Ленинградской, Челябинской, Московской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Кузбасса. С июня по август значительная часть средств на поддержку детских проектов в регионах поступила также от жителей Иркутской, Нижегородской и Воронежской областей.

По словам исполнительного директора фонда «Навстречу переменам» Евгении Телицыной, помощь абонентов Tele2 позволила поддержать в 2017 году четыре социальных проекта в сфере помощи детям и выделить на каждый по 1,2 млн рублей на год. При этом из разных регионов страны поступило более 400 заявок от создателей аналогичных проектов.

«С каждым годом всё сложнее определить четыре лучших проекта. Благодаря средствам, которые мы соберём в том числе и с помощью благотворительного сервиса Tele2, мы планируем увеличить не только количество грантополучателей до шести, но и срок финансовой поддержки победителей с одного года до полутора-двух лет. Как показывает практика, чтобы социальный проект превратился в финансово устойчивое дело, часто необходимо всё-таки больше года», — рассказала Евгения Телицына.

Подробнее о благотворительном сервисе, а также о других способах сделать пожертвование в фонд можно узнать в разделе «Помочь» на сайте фонда «Навстречу переменам».

Напомним, в августе компания Tele2 открыла 4G-кинотеатр в Центральном парке Новосибирска.