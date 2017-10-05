Двухлетний ребёнок погиб под колёсами нетрезвого водителя в Бурятии

Перед судом в Республике Бурятии предстанет 23-летний водитель, который, будучи нетрезвым, наехал на двухлетнюю девочку; она скончалась в больнице, узнал корреспондент Сиб.фм 5 октября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

ДТП случилось на берегу озера Байкал в местности под названием «Култушная». По данным следствия, мужчина за рулём автомобиля Toyota при движении задним ходом наехал на двухлетнего ребёнка. Врачи госпитализировали девочку, она умерла в больнице.

«Как показали результаты проведённого освидетельствования, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнило ведомство.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре мужчина и двое детей погибли в результате ДТП на пешеходном переходе под Красноярском крае.