 

Двухлетний ребёнок погиб под колёсами нетрезвого водителя в Бурятии

 5 октября, 07:16
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Двухлетний ребёнок погиб под колёсами нетрезвого водителя в Бурятии
Фото с сайта pixabay.com

Перед судом в Республике Бурятии предстанет 23-летний водитель, который, будучи нетрезвым, наехал на двухлетнюю девочку; она скончалась в больнице, узнал корреспондент Сиб.фм 5 октября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

ДТП случилось на берегу озера Байкал в местности под названием «Култушная». По данным следствия, мужчина за рулём автомобиля Toyota при движении задним ходом наехал на двухлетнего ребёнка. Врачи госпитализировали девочку, она умерла в больнице.

«Как показали результаты проведённого освидетельствования, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнило ведомство.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре мужчина и двое детей погибли в результате ДТП на пешеходном переходе под Красноярском крае.

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