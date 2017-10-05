Фабрика мороженого «Инмарко» в Омске начнёт проводить экскурсии для детей

Производитель мороженого «Инмарко» запускает пилотный проект с начала 2018 года — фабрика в Омске станет проводить экскурсии для детей; ранее процесс производства мороженого могли наблюдать только взрослые, узнал корреспондент Сиб.фм 5 октября из сообщения пресс-службы организаторов.

В октябре участники конкурса «От Инмарко с любовью» получат возможность первыми посетить фабрику. Всем желающим принять участие, необходимо с 1 по 10 октября подать заявку по ссылке: зарегистрироваться, а также выложить фотографию ребёнка на фоне логотипа «Инмарко» с описанием в комментариях любимого мороженого этой марки.

Первые десять человек, которые быстрее всех выполнят условия конкурса, 11 октября получат пригласительные билеты на двоих. Экскурсия на фабрику в Омске состоится 7 ноября. Для детей будет устроен квест «Экспедиция в страну мороженого».

«Маленькие посетители узнают, сколько литров молока нужно для одной тонны мороженого, как происходит подготовка смеси в мороженой лаборатории, как продукту придаётся форма на линии фризерования, как мороженое покрывается орехами или суфле, заглянут в вафельное отделение и посмотрят на замораживающий тоннель», — сказано в сообщении.

После они примут участие в мастер-классе «Магнат-бара», смогут сделать снимки в фотозоне и продегустировать мороженое.