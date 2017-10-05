Губернатор Приморья стал шестым освобождённым от должности вместо омского главы

Глава Приморского края Владимир Миклушевский сложил свои полномочия; он также находился в списке претендентов на отставку, в котором называли четырёх сибирских губернаторов, узнал 5 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Ранее СМИ предсказывали, что шестым губернатором-отставником станет глава Омской области Виктор Назаров.

В среду, 4 октября, президент РФ подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

«Миклушевский освобождён от должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП „Росморпорт“», — цитирует информагентство слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В конце сентября «РИА Новости» сообщали, что волна отставок губернаторов завершится к 10 октября, а всего их будет от восьми до 11 — в зависимости от личного решения президента Владимира Путина.

Напомним, в конце сентября глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин стал пятым губернатором, покинувшим пост в течение недели.