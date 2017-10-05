Коллекция тувинского дизайнера открыла дефиле на международном фестивале в Москве

Тувинский дизайнер выступила с коллекцией стилизованной традиционной женской одежды на Международном этнокультурном фестивале «Ethno Art Fest», узнал 5 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы министерства культуры Республики Тывы.

Коллекция тувинского дизайнера одежды Юлии Хирбээ под названием «Хранительница Монгун-Тайги» открыла гала-концерт и дефиле этнокультурного фестиваля «Ethno Art Fest» в Москве.

«Стилизованные дизайнерские платья из „Хранительницы...“ посвящены священной горе Монгун-Тайга. Создатели старались не только придерживаться традиций кройки женского наряда, но и вносить новое с учётом современных тенденций. Поэтому платья украшают такие образы, как сама Монгун-Тайга (в переводе „Серебряная гора“): солнце в зените, облака, птицы. Все детали платьев также вышиты вручную», — передаёт пресс-служба министерства культуры республики.

Почётными гостями на дефиле были мэтры мировой моды Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, а также художник Зураб Церетели.

«Я думала, организаторы рисковали: в зале признанные во всём мире мастера дизайна одежды, а мы приехали из сибирской глубинки. Но я сказала про себя: „Дорогу осилит идущий“. И согласилась открывать конкурсную часть дефиле — сразу после церемонии открытия, во время которой свою коллекцию показал сам Валентин Юдашкин!» — поделилась Юлия Хирбээ.

Кроме того, дизайнер подчеркнула, что данная коллекция посвящена Году экологии в России.

Международный этнокультурный фестиваль «Ethno Art Fest» проходил в сентябре под эгидой форума ЮНЕСКО и был приурочен к 260-летию основания Российской академии художеств.

Напомним, в апреле дизайнер Игорь Гуляев представил в Новосибирске коллекцию «Высшая проба».