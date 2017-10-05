 

Мэр Новосибирска пообещал убрать с площади Маркса гостиницу-долгострой

 5 октября, 15:44
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Мэр Новосибирска пообещал убрать с площади Маркса гостиницу-долгострой
Фото с сайта wikipedia.org

Новосибирская мэрия ведёт переговоры с собственником гостиницу-долгостроя «Турист» на площади Маркса о сносе здания, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о необходимости сноса долгостроя на площади Маркса. На этом месте должен появиться сквер, который заложили летом 2017 года.

Пресс-служба мэрии сообщает, что в конце 2016 года истёк срок действия договора аренды данного земельного участка, после чего он был отнесён к территориям общего пользования.

«Мы намерены в целом пересмотреть концепцию развития площади Маркса, чтобы она стала более красивой и комфортной, — отметил градоначальник. — В связи с этим продолжаем решать вопрос и с долгостроем гостиницы, которому уже больше трёх десятков лет. Предположить, что из этой конструкции что-то получится, уже сложно, в скором времени и техническое состояние здания будет вызывать опасения. Придётся принимать решение о сносе».

Локоть сообщил, что на данный момент городская администрация ведёт с собственником переговоры о сносе гостиницы, и к 2018 году «они надеются решить эту проблему».

Пресс-секретарь мэра Артём Роговский затруднился назвать корреспонденту Сиб.фм точные сроки демонтажа и стоимость предстоящих работ.

Напомним, в июне новосибирская мэрия выставила заслон из елей перед гостиницей-«призраком» на площади Маркса.

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