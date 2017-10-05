Написанный для Сиб.фм репортаж победил в межрегиональном конкурсе

Жюри XII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» объявило имена победителей — одним из них оказался автор Сиб.фм Михаил Беднаржевский, узнал 5 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения Сибирского окружного информационного центра.

Репортаж корреспондента и ведущего новостей ГТРК «Алтай» Михаила Беднаржевского об алтайском камнерезном заводе «Шлифуют историю», который он сделал для Сиб.фм, оказался лучшим в номинации «Сибирь-ПРОм».

Эта номинация посвящена открытию новых и модернизации существующих производств, внедрению инновационных технологий на предприятиях, а также созданию высокопроизводительных рабочих мест.

«Мне кажется, что деление журналистики по жанрам — это порочная практика. Конвергенция прописалась в профессии навсегда, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Михаил Беднаржевский. — Современный журналист должен уметь всё: писать новости, репортажи, публицистику, снимать сюжеты, вести радиопередачи, адаптировать свои материалы для разных медиаплатформ. Никто не знает, во что превратятся СМИ в дивном новом мире завтрашнего дня. Поэтому нужно быть готовым ко всему. Алтайская Колывань — очень красивое место с богатой историей. Надеюсь, что благодаря победе в конкурсе „Сибирь.ПРО“ репортаж о камнерезном заводе прочитают те, кто этого ещё не сделал».

Конкурс «Сибирь.ПРО» проводится с 2006 года при поддержке полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Оператор проекта — Сибирский окружной информационный центр.

Победителей определяет жюри путём голосования в личном рабочем кабинете на сайте конкурса.

Напомним, в августе стало известно, что работа фотографа Сиб.фм победила в конкурсе и отправится в тур по Великобритании.