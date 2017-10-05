 

Новая волна эвакуаций началась в новосибирских школах

 5 октября, 15:51
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Новая волна эвакуаций началась в новосибирских школах
Фото Полины Соколовой из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Сообщения об очередной волне эвакуаций по причине «минирования» поступили из школ Новосибирска на День учителя, узнал 5 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Жители Новосибирска пишут в комментариях к новости, появившейся в соцсети «ВКонтакте», о новых случаях «минирования» школ.

«Несколько очевидцев сообщают, что в Ленинском районе из-за сообщения о минировании эвакуированы ученики и работники школы № 175 на Титова, 43/2», — указали в «АСТ-54».

Подписчики сообщества рассказали, что аналогичные события происходят в школах № 1 на улице Владимировской, № 27 на улице Плахолтного, № 86 на улице Порт-Артурской, № 90 на улице Невельского и № 128 на улице Вертковской. Кроме того, эвакуация началась в лицее информационных технологий на улице Римского-Корсакова.

«Нам пишут, что волна эвакуаций распространилась на Октябрьский район и на Железнодорожный, где эвакуировано общежитие», — обновили информацию в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В пресс-службе управления МВД по Новосибирской области подтвердили факт массовых звонков в новосибирские школы.

«На данный момент сотрудники полиции проводят проверку поступивших сообщений о минировании», — сообщил корреспонденту Сиб.фм представитель пресс-службы региональной полиции Михаил Бирюков.

Также на местах работают спасатели и врачи скорой помощи. Детей заводят в ближайшие тёплые помещения во избежание переохлаждения.

Напомним, 28 сентября работники и посетители торговых центров массово эвакуировались в Новосибирске из-за сообщений о минировании.

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