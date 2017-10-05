 

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке

 5 октября, 09:28
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Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке
Фото с сайта nso.ru

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий написал заявление об отставке во время поездки в Москву, узнал корреспондент Сиб.фм 5 октября из сообщения «ФедералПресс».

4 октября Владимир Гороецкий отправился в Москву по рабочим вопросам. Как сообщает издание, после визита в администрацию президента России Владимира Путина Городецкий подал заявление о своём уходе с поста главы области.

«В то же время официальное объявление об отставке Владимира Городецкого случится чуть позднее, когда администрация президента России определится с преемником, — сообщил „ФедералПресс“ источник в администрации президента. — Среди потенциальных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области фигурируют заместитель полпреда в Сибирском федеральном округе Вадим Головко и руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков».

Ранее новосибирский политолог озвучил прогноз, что несколько сибирских губернаторов могут потерять свои посты осенью, среди возможных кандидатов он назвал губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и новосибирского губернатора Владимира Городецкого.

В 2000 году Владимир Городецкий был назначен мэром города Новосибирска. На этом посту он прослужил три срока, и в январе 2014 года занял должность заместителя главы региона.

Президент назначил Владимира Городецкого губернатором Новосибирской области в сентябре 2014 года.

Напомним, что в сентябре 2017 года Владимир Городецкий сообщил на встрече с журналистами, что слухи о его скорой отставке препятствуют плодотворной работе. Президент России Владимир Путин 25 сентября подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября.

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