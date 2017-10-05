Противники фильма «Матильда» включили новосибирского депутата Госдумы в «чёрный список»

Депутат Госдумы РФ Вера Ганзя (представляет в парламенте Новосибирскую и Томскую области) попала в «чёрный список» россиян, составленный противниками кинофильма «Матильда» из организации «Христианское государство», узнал корреспондент Сиб.фм 5 октября из сообщения депутата на её странице в социальной сети Facebook.

«Вот это да!!! Сейчас друзья по ФБ удивили новостью. На сайте „Христианского государства Святая Русь“ я включена в чёрный список тех, кто не осудил или поддержал „Матильду“. Странно очень, потому что мне эта „Матильда“ и борьба с ней абсолютно безразлична», — написала Вера Ганзя.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм депутат пояснила, что сама она уже посмотрела вызвавший споры фильм режиссёра Алексея Учителя. По мнению парламентария, повышенное внимание общества к картине ничем не обосновано.

«Фильм смотрела, но не до конца. Вдумчиво разобраться в нём не было времени, однако он не показался интересным. Самый обычный фильм. Весь тот спор, который возник вокруг него, не стоит и выеденного яйца. Когда есть в стране другие острые социальные проблемы, приходится высасывать из пальца такие вот искусственные конфликты», — высказала свою оценку происходящего депутат.

На сайте «Христианского государства» указана следующая причина включения Ганзи в «чёрный список»: она ранее заявляла в СМИ, что ей некогда «заниматься такими надуманными проблемами, как этот фильм».

«Эта атеистка только и думает, что о сокращении рабочего дня да о делах материальных. Вот кого надо бояться россиянам, а не мирных верующих людей», — указывают создатели списка.

В этом перечне, составленном православными активистами, оказалась даже такая последовательная противница «Матильды», как Наталья Поклонская — за то, что написала запросы главе МВД и генпрокурору, в которых просила принять меры к радикально настроенным участникам «Христианского государства».

Также в список были включены глава Чечни Рамзан Кадыров, сайт «Двач» (его читатели якобы «исповедуют в основном атеизм и сатанизм»), украинский видеоблогер Анатолий Шарий (как «сторонник еретических лжеучений в христианстве»), алтайский крайком КПРФ в полном составе, а также министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников и начальник департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Напомним, 17 сентября в Омске было организовано молитвенное стояние против кинокартины Алексея Учителя, оно собрало несколько десятков православных активистов.