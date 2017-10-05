 

Омская снайперша стала лучшим стрелком России

 5 октября, 13:39
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Омская снайперша стала лучшим стрелком России
Фото с сайта viberisport.ru

Омская спортсменка Юлия Эйдезон завоевала золото среди женщин на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия и стала двукратной чемпионкой, узнал 5 октября корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза администрации Омской области.

Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе из винтовки Юлия Эйдезон стала лучшим стрелком России среди женщин. Омская спортсменка завоевала золотые медали в упражнениях «ВП-11ж» и «ВП-11аж» на чемпионате в Краснодаре.

Сёстры Александра и Юлия Эйдезон вместе с Натальей Початковой также взяли серебро в командном зачёте среди женщин.

Представительница Омска Виталина Бацарашкина стала серебряным призёром в упражнении «МП-5ж». В паре с Николаем Мироновым они выиграли бронзу в упражнении «ПП-4».

Юлия Эйдезон известна как чемпионка мира в 2014 году по стрельбе из малокалиберного оружия среди женщин и призёр чемпионатов Европы. Девушка выступает за Следственный комитет Вооружённых сил РФ.

Напомним, что алтайский лучник завоевал серебро на Олимпиаде, потеряв лидерство на последнем выстреле.

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