Подконтрольная миллиардеру Усманову компания спроектирует медный комбинат в Забайкалье

«Байкальская горная компания» (БГК), которая входит в структуру активов миллиардера Алишера Усманова, приступает к проектированию технологического комплекса горно-металлургического комбината на Удоканском медном месторождении в Забайкальском крае, узнал корреспондент Сиб.фм 5 октября из сообщения правительства региона.

Месторождение расположено на севере Забайкалья в Каларском районе, является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире неразработанным месторождением меди. Мощности комбината, который займётся переработкой руд месторождения, составят 36 млн тонн руды в год с производством 474 тысяч тонн катодной меди и 277 тонн попутного серебра. Появление комбината позволит создать до 20 тысяч рабочих мест.

Договор на проектирование крупного горно-металлургического комбината БГК заключила с АО «Механобр инжиниринг». Срок завершения проектировочных работ по договору — конец 2018 года. В соответствии с техническим заданием технологический комплекс будет включать участки дробления и измельчения с системой конвейерного транспорта дробленой руды, обогатительную фабрику, гидрометаллургический завод, объекты хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения.

На официальном сайте БГК указано, что строительство объектов горно-металлургического комбината и прилегающей инфраструктуры должно начаться в 2019 году и завершится в течение четырёх лет. В период с 2023 по 2065 годы запланировано строительство второй очереди комбината. В конце 2015 года Алишер Усманов, рассуждая о перспективах освоения запасов Удокана, не исключал участия в этом проекте инвесторов из Китая.



Напомним, в феврале сообщалось, что в Забайкальском крае продолжатся поиски нефтяных месторождений, которых ранее в регионе не обнаруживали.