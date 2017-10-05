 

Подконтрольная миллиардеру Усманову компания спроектирует медный комбинат в Забайкалье

 5 октября, 09:41
подходящие темы
Подконтрольная миллиардеру Усманову компания спроектирует медный комбинат в Забайкалье
Алишер Усманов, фото с сайта globallookpress.com

«Байкальская горная компания» (БГК), которая входит в структуру активов миллиардера Алишера Усманова, приступает к проектированию технологического комплекса горно-металлургического комбината на Удоканском медном месторождении в Забайкальском крае, узнал корреспондент Сиб.фм 5 октября из сообщения правительства региона.

Месторождение расположено на севере Забайкалья в Каларском районе, является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире неразработанным месторождением меди. Мощности комбината, который займётся переработкой руд месторождения, составят 36 млн тонн руды в год с производством 474 тысяч тонн катодной меди и 277 тонн попутного серебра. Появление комбината позволит создать до 20 тысяч рабочих мест.

Договор на проектирование крупного горно-металлургического комбината БГК заключила с АО «Механобр инжиниринг». Срок завершения проектировочных работ по договору — конец 2018 года. В соответствии с техническим заданием технологический комплекс будет включать участки дробления и измельчения с системой конвейерного транспорта дробленой руды, обогатительную фабрику, гидрометаллургический завод, объекты хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения.

На официальном сайте БГК указано, что строительство объектов горно-металлургического комбината и прилегающей инфраструктуры должно начаться в 2019 году и завершится в течение четырёх лет. В период с 2023 по 2065 годы запланировано строительство второй очереди комбината. В конце 2015 года Алишер Усманов, рассуждая о перспективах освоения запасов Удокана, не исключал участия в этом проекте инвесторов из Китая.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Забайкальском крае продолжатся поиски нефтяных месторождений, которых ранее в регионе не обнаруживали.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Дом для хоккея

 27 сентября, 22:14 • колонка
Совет депутатов
города Новосибирска
 27 сентября, 17:10 • репортаж

Что делать с мусором?

Вокруг мусорной концессии не утихают споры — на круглом столе в горсовете прозвучали мнения заинтересованных лиц.
 27 сентября, 10:39 • статья

«Мир» не во всём мире

Карта не действует за рубежом. Зато работает в Крыму. Разбираемся, зачем человеку нужен «Мир».
самое популярное
 24 сентября, 21:00 • новость

Губернатор Красноярского края Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление с просьбой об отставке.
 22 сентября, 08:29 • новость

Отставка угрожает губернатору Красноярского края Толоконскому — СМИ

Скорая отставка угрожает губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому, 21 сентября он вылетел в Москву на незапланированную встречу с президентом Владимиром Путиным.
 25 сентября, 11:58 • новость

Четыре сибирских региона могут лишиться своих глав в течение недели

Сразу четыре сибирских губернатора могут досрочно уйти в отставку до конца сентября.
 27 сентября, 10:53 • новость

Виктор Толоконский попрощался с подчинёнными и покинул Красноярский край — СМИ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вероятная отставка которого активно обсуждается в СМИ, уже попрощался с членами регионального правительства и покинул край.
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 25 сентября, 23:04 • новость

Путин уволил губернатора из списка, в котором названы четверо сибирских глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина: он входил в список 10 глав регионов, которым прочили отставку.
присоединяйтесь!
    