Претендент на пост мэра Красноярска пообещал уволить половину чиновников

Депутат красноярского городского совета Владимир Егоров пообещал уволить 50 % чиновников мэрии в случае своего избрания на пост градоначальника, узнал корреспондент Сиб.фм 5 октября, ознакомившись с коротким видеоинтервью, которое записал с Егоровым его коллега и ещё один претендент на кресло мэра Владимир Владимиров.

Перед заседанием горсовета, которое должно определить состав комиссии по выборам мэра, Владимиров спросил у Егорова, какие шаги тот предпримет в случае победы на выборах. Егоров ответил, что уже подготовил «схему управления» городом, которую в течение дня сдаст в комиссию, уполномоченную оценить кандидатов на пост мэра.

«В администрации мы порядок наведём однозначно. Это будет выражаться пятьюдесятью процентами увольнений. Ну и плюс у меня схема управления уже сделана, она сегодня будет сдана. Там будет ясно, где что сокращается, где что поправляется. И за счёт сокращения штата будет увеличена зарплата работникам», — пообещал депутат.

Он также отметил, что сам выступает за возвращение Красноярску прямых выборов мэра. «Потому что если бы были прямые выборы, у нас бы не было той вакханалии, которая сегодня есть», — резюмировал претендент в градоначальники.

Напомним, первые в истории Красноярска выборы градоначальника, которые пройдут без всенародного голосования, намечены на 11 октября; перед этим претендентов оценит особая комиссия, а затем победителя определят депутаты городского совета.