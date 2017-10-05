 

Разлитая ртуть стала причиной для отмены уроков в томской школе

 5 октября, 13:57
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Разлитая ртуть стала причиной для отмены уроков в томской школе
Фото с сайта pixabay.com

Школа № 90 в городе Северске Томской области приостановила занятия из-за разлитой ртути, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте администрации Северска.

Следы вещества, похожего на ртуть, появились на крыльце учебного заведения вечером 4 октября. На место прибыли сотрудники Госсанэпиднадзора.

«По результатам измерений загрязнения атмосферного воздуха в здании школы, проведённых специалистами центра гигиены и эпидемиологии № 81 ФМБА России, в отдельных помещениях обнаружено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, не представляющих серьёзной опасности», — сообщает пресс-служба администрации.

На данный момент специалисты продолжают демеркуризацию (удаление ртути с целью исключения отравления людей) места загрязнения, начатую накануне вечером, по этой причине школьников отпустили домой.

Напомним, в августе стало известно, что опасный грибок вырос на полу и стенах новосибирской школы.

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