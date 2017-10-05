Сибирский тест-драйв завершится у новосибирской «Меги»

Участники сибирского тест-драйва прибудут к торговому центру «Мега» в Новосибирске 6 октября в 15:00; автопробег стартовал 22 сентября, узнал корреспондент Сиб.фм 5 октября из сообщения пресс-службы организаторов.

Цель пробега — проверить надёжность автозапчастей южнокорейского бренда Avantech в условиях Сибири. Пробег организован региональным представительством компании.

Из пяти автомобилей, участвующих в экспедиции, запчасти были поставлены на Nissan X-Trail. По дороге их регулярно осматривали, чтобы оценить состояние.

«Мы хотим доказать, что до красивейших мест Сибири реально добраться на своей б/у машине. Что автопутешествие по родной стране — это круто и легко, но перед ним стоит проверить своего „железного коня“. И если какой-то узел требует замены, то автозапчасти Avantech подойдут на твою машину», — заявили перед началом экспедиции организаторы.



Посмотреть фотографии из автопробега можно в репортаже

Участники пробега проехали около 4,5 тысячи километров. Стартовав из Новосибирска, они отправились в Красноярск, после этого их маршрут лежал через Абакан, Саяногорск, Кемерово, Новокузнецк, Шерегеш, Артыбаш (Телецкое озеро), перевал Кату-Ярык, Акташ, Кош-Агач, Чемал, Горно-Алтайск, Белокуриха, Бийск, Барнаул. Путь был построен таким образом, чтобы проходить не только по асфальтированным трассам, но и по грунтовым, горным и каменистым дорогам.

Участники летали на параплане с горы Зелёной в Шерегеше и сняли несколько сцен для фильма об автопробеге. А на Телецком озере они занимались дайвингом в снежную погоду.

Напомним, что в мае выпускники Томского политехнического университета организовали ралли по Скандинавии на «Оке» социальной версии СеАЗ-1111.