 

Суть хайпа раскроют профессионалы на форуме «Груша» в Новосибирске

 5 октября, 15:24
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Суть хайпа раскроют профессионалы на форуме «Груша» в Новосибирске
Коллаж Сиб.фм

Пиарщики и маркетологи «Альфа-банка», «Сбербанка», Aviasales и других ведущих компаний расскажут о хайпе в интернет-маркетинге, PR с небольшим бюджетом и эффекте скандальности в Новосибирске, узнал 5 октября корреспондент Сиб.фм от организаторов конференции про коммуникации «Груша».

28 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Красноярска научат хайпить и оценивать эффективность маркетинговых кампаний.

V Сибирская конференция по маркетинговым и PR-коммуникациям «Груша» пройдёт 28 октября в Новосибирском Экспоцентре. Программа конференции будет разделена на четыре потока: кейсы, тренды, инструменты и креативный обучающий поток «Компот». Историю создания приложения Альфа-Мобайл в жёстких рамках бюджета расскажет Олеся Бессонова-Стыскина из компании AlfaLab (Альфа-Банк). Леонид Заворин из Сибирского отделения «Сбербанка» объяснит, как оценивать эффективность PR.

Управляющий сетью городских порталов НГС Ринат Низамов осветит рынок СМИ и хитрость журналистов, Родион Скрябин из lifehacker.ru поделится секретами работы в соцсетях и видеоблогах. SMM-щик PornHub и Aviasales Дмитрий Колодин объяснит ценность хайпа, провокаций и скандалов для повышения узнаваемости и продаж.

В рамках потока «Компот» пройдут мастер-классы, креативная сессия и публичные интервью. Елена Брыкова (ЛидМашина) научит оценивать эффективность интернет-маркетинга компании. Арнис Миллерс (Alfalab) проведёт мастер-класс по визуальным коммуникациям.

Публичные интервью спикеры посвятят актуальным вопросам отрасли коммуникаций. Например, как изменились подходы в маркетинге и PR в сегменте «люкс» в условиях кризиса, как был сделан ребрендинг кинотеатра «Победа», как разместить рекламную вывеску в соответствии с законом без долгого согласования и так далее.

Подробнее ознакомиться с программой и приобрести билет на конференцию можно на сайте «Груши». Для участников конференции весь день будет организован бесплатный трансфер до Экспоцентра. Пообщаться со спикерами и коллегами в течение всего дня можно будет в зоне кофе-брейка. Количество мест ограничено, стоимость участия составит 5 555 рублей.

Напомним, что в 2017 году конференция «Груша» пройдёт в Новосибирске в пятый раз.

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