 

Власти Новосибирска пообещали сделать велодорожки и «умные» остановки

 5 октября, 08:02
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Власти Новосибирска пообещали сделать велодорожки и «умные» остановки
Фото Алёны Мартыновой

По результатам городского конкурса «125 идей Новосибирска» были выбраны победители; среди них такие инициативы, как создание в Новосибирске велодорожек, «умных» установок и памятника-копилки для бездомных животных, узнал корреспондент Сиб.фм 5 октября из сообщения пресс-службы мэрии.

По данным ведомства, 44 % участников голосования поддержали идеи, направленные на благоустройство и озеленение города. По 20 % набрали социокультурные проекты и идеи по развитию социальной инфраструктуры, 8 % проголосовавших отдали голоса за создание в городе малых архитектурных форм.

В категории благоустройства люди поддерживали такие идеи, как создание в городе велодорожек и выделенных велополос, установку «умных остановок» и урн для уборки за собаками. А также строительство часовни на территории городской больницы, ремонт часов на «Доме с часами» и реставрацию кинотеатра «Космос».

«Поступило несколько проектов общегородского масштаба, таких как „город без пыли“ и „современные ливнёвки“, — рассказал заместитель мэра Артём Скатов. — здесь хочется отметить: по этим идеям нет конечного результата, это перманентная работа, которая осуществляется городом. То, что идеи поступают от горожан, подтверждает актуальность проблемы».

В развитии социальной инфраструктуры участники голосовали за строительство колеса обозрения, площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья и памятника-копилки бездомным животным. Также они поддержали идею установки стелы на въезде в Новосибирск.

«Над этим предложением мы уже работаем, откликнулась сибирская ассоциация дизайнеров и архитекторов, подключился главный архитектор города, рассматриваются два варианта места установки — в районе Толмачёва или на южном въезде со стороны Академгородка», — рассказал Артём Скатов.

В голосовании приняли участие почти четыре тысячи человек. Конкурс «125 идей для Новосибирска» стартовал 1 июня 2017 года. В течение двух месяцев заявки от местных жителей принимались на официальном сайте конкурса и через администрации районов и ресурсные центры. Всего поступило 1 298 предложений.

Согласно информации на сайте конкурса, все идеи, которые победили в конкурсе, будут реализованы до конца 2018 года.

Напомним, что в сентябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть и митрополит Новосибирский и Бердский Тихон поддержали предложение о строительстве православной часовни на территории Городской клинической больницы № 1.

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