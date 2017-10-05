Суд вынес приговор жительнице Новосибирска за ложные сообщения о минировании

Жительница Новосибирска получила условный срок за заведомо ложные сообщения об актах терроризма, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 5 октября.

Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении трёх преступлений по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, то есть о готовящемся взрыве»).

По версии следствия, женщина в декабре 2016 года и дважды в апреле 2017 года звонила в правоохранительные органы и сообщала о том, что готовится взрыв в отделении полиции № 2 «Барышевский» и подъезда жилого дома в селе Барышево Новосибирского района.

На проверку этих сведений, которые впоследствии оказались ложными, были отвлечены силы и средства правоохранительных органов.

Суд приговорил женщину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 5 октября в новосибирских школах прошла массовая эвакуация из-за сообщений о минировании.