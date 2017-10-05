 

Житель Томской области избил полицейского, чтобы оказаться в тюрьме

 5 октября, 15:46
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Житель Томской области избил полицейского, чтобы оказаться в тюрьме
Фото с сайта globallookpress.com

Перед судом предстанет 26-летний житель города Северска Томской области, который напал на полицейского, чтобы попасть за совершённое преступление в тюрьму, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 5 октября.

Прокурор направил в Северский городской суд Томской области уголовное дело в отношении местного жителя по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

По версии следствия, вечером 27 июня мужчина пришёл в дежурную часть полиции Северска.

«Когда навстречу ему вышел сотрудник полиции в форменном обмундировании, обвиняемый со словами „капитан, ничего личного“ нанёс ему два удара кулаком по лицу, после чего, забежав на несколько ступенек вверх по лестнице, спрыгнул вниз на полицейского. В результате совершённого преступления у потерпевшего образовались рвано-ушибленные раны нижней губы, которые квалифицируются как лёгкий вред здоровью», — описывает события пресс-служба.

Свои действия мужчина объяснил тем, что решил таким образом попасть в тюрьму под государственное обеспечение, поскольку не имеет постоянного источника доходов. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Правозащитник благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям «Русь сидящая» Алексей Федяров пояснил корреспонденту Сиб.фм, что такая ситуация, когда человек сознательно идёт на преступление, чтобы попасть в тюрьму, — довольно распространённое явление в России.

«Это всегда было и всегда будет, даже среди бывших сотрудников правоохранительных органов, — отметил он. — К примеру, в декабре 2015 года был случай, когда парня неожиданно освободил суд по приговору (дали условный), а он, бедолага, — дважды судимый, ни работы, ни жилья. Тогда на улице был мороз, он плакал, собирая вещи в камере. Сокамерники ему собрали в дорогу еды и тёплой одежды, чтобы в первые дни продержался на свободе. Рецидивы не сумевших социализироваться на свободе бывших заключённых происходят часто. И пока мы видим, что никто не хочет заниматься этой проблемой».

Напомним, в августе житель села Дон-Терезин в Туве был задержан правоохранительными органами, после того как, находясь в алкогольном опьянении, с кнутом напал на полицейского и отхлестал его.

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