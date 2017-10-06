Пострадавшая от землетрясения больница в Хакасии переехала в новый корпус

В Хакасии завершилось строительство нового корпуса республиканской больницы, пострадавшей при серии землетрясений в 2010-2012 году, узнал 6 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте минздрава республики.

Новый восьмиэтажный корпус хирургического отделения республиканской больницы введён в эксплуатацию в Абакане. Он рассчитан на 290 коек.

«В новом корпусе одно- и двухместные просторные палаты, где для удобства пациентов оборудованы отдельные душевые комнаты и санузлы, широкие светлые коридоры, комфортные лифты», — сообщает пресс-служба ведомства.

Его площадь — более 22 тысяч квадратных метров. При этом площадь старого здания, пострадавшего в землетрясениях 2010–2012 годов, не превышала полутора тысяч квадратных метров.

Строительство объекта началось весной 2013 года, его стоимость составила более 3 млрд рублей.

Напомним, в 2013 году сильное землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Хакасии.