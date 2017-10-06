Фильм новосибирского режиссёра Звягинцева «Нелюбовь» поборется за «Оскар»

Кинокартину новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» допустили к борьбе за звание лучшего фильма на иностранном языке престижного конкурса киноакадемии США «Оскар», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «РИА Новостей» 6 октября.

На участие в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» подали заявки 92 страны. Россию на конкурсе будет представлять фильм Звягинцева «Нелюбовь». В 2016 году за «Оскар» боролись 85 картин.

4 марта 2018 года состоится вручение наград премии «Оскар» на 90-й ежегодной церемонии. Пять картин, выдвинутых на премию в каждой номинации, станут известны 23 января.

Премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где Звягинцев получил Приз жюри за новую работу.

Сюжет картины «Нелюбовь» основан на семейном кризисе людей, которые прожили в браке более 10 лет. Оба завели отношения на стороне и желают скорее начать новую жизнь. В процессе бесконечных ссор родители забывают о 12-летнем сыне Алёше. Не выдержав скандалов родителей, мальчик уходит из дома. Родители бросаются на поиски сына. Главные роли исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин.

Напомним, в июне Звягинцев лично презентовал фильм «Нелюбовь» в Новосибирске. На встрече с журналистами он рассказал про суть фильма, съёмки, критику и награды.