ФСБ вычислила людей, которые сообщали о минировании зданий в Сибири

Сотрудники Федеральной службы безопасности выяснили, что о ложном минировании зданий в Сибири и России в целом сообщали четыре россиянина, находящихся за границей, узнал корреспондент Сиб.фм 6 октября из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, у организаторов массовых ложных вызовов есть пособники на территории России. Работу по вычислению звонивших осложняло то, что звонки делались из-за границы.

В сентябре и октябре по России правоохранительные органы фиксировали шквал звонков об угрозах взрывов в зданиях органов власти, школах, крупных торговых центрах, гостиницах, ресторанах, аэропортах, вокзалах, кинотеатрах. Во всех случаях людей эвакуировали из зоны риска. При этом ни одно из сообщений не подтвердилось.

«Мы их (звонивших — прим. Сиб.фм) установили. Правда, непросто это было сделать, — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей, — цитирует слова Бортникова издание. — Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаём не только мы, но и признают наши партнёры, с которыми мы сейчас работаем».



Короче: ложный вызов

Глава ФСБ отметил, что анонимные сообщения об угрозе минирования в 50 субъектах России в сентябре нанесли экономический ущерб, который оценивается более чем в 300 млн рублей.

Первые звонки начались 11 сентября. В этот день власти Омска эвакуировали мэрию, две школы и пенсионный фонд. Начальник омского МЧС Владимир Корбут высказался, что не видит связи этой волны эвакуаций с годовщиной теракта в США. Также в это время поступали звонки о готовящихся взрывах в Новосибирске — полиция начала проверку сообщений.

12 и 13 сентября массовая эвакуация коснулась Красноярска, Кемерова, Читы, Томска, Иркутска и Абакана. Спустя две недели, 28 сентября, сообщения о минировании зданий снова возобновились — были эвакуированы люди из торговых центров и школ Новосибирска и Иркутска.

Затем, 5 октября, в День учителя, повторились звонки о готовящихся взрывах в нескольких новосибирских школах.

Напомним, 13 сентября СМИ сообщали о том, что звонки о ложной угрозе минирования зданий в Сибири и России в целом могли поступать из Украины.