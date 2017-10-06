Интернет-пользователи высмеяли алтайскую детскую площадку

Барнаульская детская площадка из подручных средств заслужила в сети звание «постапокалиптичной», узнал 5 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователь популярного развлекательного форума «Пикабу» выложил фотографии, сделанные на детской площадке одного из районов Барнаула.

Двор оформлен с помощью старых игрушек и вещей эпохи СССР и по задумке автора должен развивать и радовать детей.

Комментаторы заявили, что детский городок выглядит «слишком постапокалиптично». Один из зарегистрированных пользователей предположил, что «видимо, вместо того, чтобы вывозить мусор, они его пёстро сложили на дворовой площадке».

Напомним, в октябре пользователи рунета признали абсурдным пешеходный переход в иркутском селе.