 

Интернет-пользователи высмеяли алтайскую детскую площадку

 6 октября, 09:00
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Интернет-пользователи высмеяли алтайскую детскую площадку
Фото с сайта pikabu.ru

Барнаульская детская площадка из подручных средств заслужила в сети звание «постапокалиптичной», узнал 5 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователь популярного развлекательного форума «Пикабу» выложил фотографии, сделанные на детской площадке одного из районов Барнаула.

Двор оформлен с помощью старых игрушек и вещей эпохи СССР и по задумке автора должен развивать и радовать детей.

Комментаторы заявили, что детский городок выглядит «слишком постапокалиптично». Один из зарегистрированных пользователей предположил, что «видимо, вместо того, чтобы вывозить мусор, они его пёстро сложили на дворовой площадке».

Напомним, в октябре пользователи рунета признали абсурдным пешеходный переход в иркутском селе.

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