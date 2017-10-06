Хакасский философ написал родословную Владимира Путина к его юбилею

В Хакасии накануне 65-летнего юбилея президента РФ презентована монография «Семь поколений восходящего родословия Владимира Владимировича Путина», узнал корреспондент Сиб.фм 6 октября из сообщения на официальном сайте правительства республики.

Презентация состоялась в Национальной библиотеке имени Николая Доможакова при поддержке местного отделения партии «Единая Россия», провел её один из авторов книги, кандидат философских наук, председатель Южно-Сибирского историко-родословного общества Алексей Нилогов. На встречу с ним пришли студенты из различных учебных заведений Хакасии.

Книга, посвящённая предкам Владимира Путина, была выпущена в немецком издательстве «LAMBERT Academic Publishing». В ней обобщено родословное исследование, проведённое отечественными генеалогами Владимиром Могильниковым (Москва) и Алексеем Нилоговым (Абакан).

Учёными-архивистами были выявлены ранее неизвестные биографические данные о прямых предках российского президента до седьмого колена, а именно: метрические записи, исповедные росписи и ревизские сказки (переписи населения), хранящиеся в государственном архиве Тверской области и Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга.

Впервые в научный оборот введены сотни документальных первоисточников о представителях рода Путиных, проживавших в Тверском уезде Тверской губернии в XVIII–XX веках и в Санкт-Петербурге в начале XX века.

«Эта книга — не просто генеалогическое исследование рода российского президента, его семьи. Прежде всего это яркий пример для всех жителей нашей страны, чтобы начать интересоваться своими родословными», — прокомментировал появление монографии глава Хакасии Виктор Зимин.

Как заявил в ходе презентации книги Алексей Нилогов, восстановление родословной Путина будет продолжено с привлечением новых документов, в том числе хранящихся в Российском государственном архиве древних актов. Уже сейчас роспись восходящего родства президента насчитывает 15 поколений (до второй половины XVI века). Результаты этого исследования будут обобщены в следующей монографии.

Напомним, в феврале 2016 года 16-летний школьник Максим Торопов из Улан-Удэ создал портрет Владимира Путина из 14,8 тысячи спичек.