Новосибирские спасатели разобрали стену подъезда из-за мяуканья

Спасатели вскрыли стену одного из домов в Новосибирске, чтобы выпустить застрявшего там кота, узнал 6 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Звонок на телефон спасателей поступил в четверг, 5 октября, около полудня. Уличный кот неизвестным образом оказался за сплошной стеной под лестницей в доме по улице Серебренниковской. Мяуканье услышали сотрудники организации, арендующей в здании офисное помещение.

Прибывшие на место спасатели МАСС определили примерное место, где сидит животное, и вскрыли стену при помощи бензореза и шанцевого инструмента. О спасённом коте пообещали позаботиться сотрудники офиса.

Напомним, 8 сентября новосибирские спасатели вытащили собаку из-под завалов после взрыва газа в жилом доме.