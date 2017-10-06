Новосибирский губернатор Владимир Городецкий покинул свой пост

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте Кремля 6 октября.

В указе президента России говорится: «Принять отставку губернатора Новосибирской области Городецкого В. Ф. по собственному желанию».

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Травников.

46-летний Андрей Травников является заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе, действительным государственным советником РФ 2-го класса. До недавнего времени Травников занимал должность мэра в городе Вологде.

Андрей Травников. Фото с сайта onlinevologda.ru

В 2000 году Владимир Городецкий был назначен мэром города Новосибирска. На этом посту он прослужил три срока, и в январе 2014 года занял должность заместителя главы региона. Президент назначил Владимира Городецкого губернатором Новосибирской области в сентябре 2014 года.

Напомним, 4 октября Владимир Городецкий ездил в Москву. СМИ сообщили о том, что новосибирский губернатор был в администрации президента и написал заявление об отставке. Пресс-служба областного правительства опровергла очередные слухи об отставке Городецкого.