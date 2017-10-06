Полиция расстреляла напавшего на школьника медведя в Иркутской области

Агрессивный медведь напал на 17-летнего школьника в городе Нижнеудинске Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 6 октября из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Животное весом около 120 килограммов вышло из леса в город вечером 5 октября. Медведь бродил по улицам, пока очевидцы не вызвали наряд полиции. Экипаж ДПС выехал на поиски зверя и настиг его в одном из переулков, где тот набросился на подростка.

Зверь успел ударить школьника лапой, в этот момент на помощь подоспели полицейские. Они пристрелили животное из табельного оружия. Школьник серьёзных травм не получил.

Напомним, 26 сентября медведь забрёл на территорию школы в деревне Погодаево Енисейского района Красноярского края, местным охотникам пришлось застрелить зверя.