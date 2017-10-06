Красноярский православный активист предложил законодательно запретить Хэллоуин в школах

Член общественного совета при Красноярской митрополии РПЦ Дмитрий Атанаев призвал православную общественность инициировать принятие регионального закона о запрете Хэллоуина в школах и детских садах, узнал корреспондент Сиб.фм 6 октября из сообщения на сайте общественной организации «Красноярский собор».

Своё предложение Атанаев высказал на заседании общественного совета. По словам активиста, празднование Хэллоуина, практикующееся в некоторых школах, негативно влияет на формирование «нравственной шкалы» у детей и подростков.

«Корни праздника относятся к языческому культу поклонения мёртвым, а его негативное влияние на психику и поведение детей отмечают многие эксперты. Если приветствовать подобные мероприятия, можно прийти к тому, что у подрастающего поколения размоется нравственная шкала, позитивные образцы для подражания — космонавты, спортсмены и так далее — будут заменены отрицательными», — отметил Атанаев.

Он предложил общественному совету разослать руководству образовательных учреждений края письма с призывом отказаться от проведения Хэллоуина, подкрепив их заключениями детских психиатров, а также провести разъяснительную кампанию среди родителей и общественности, создав социальные ролики о вреде праздника. В довершение активист призвал подумать о краевом законе о запрете Хэллоуина и подобных праздников в школах и детсадах.

Представители общественного совета и присутствовавший на заседении красноярский митрополит Пантелеимон поддержали идею Атанаева. Так, в частности, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Красноярскому краю Ирина Золотаренко заявила, что «множить негативное влияние на подрастающее поколение участием в подобных тёмных праздниках — опасно и недопустимо».

Замначальника отдела общего образования министерства образования Красноярского края Ольга Бредова отметила, что школам региона уже давно рекомендовано не проводить Хэллоуины.

«Мы разделяем опасения общественного совета, касающиеся Хэллоуина. Уже три года в конце сентября мы рассылаем в управления образования края и города письма с рекомендациями не отмечать эту дату, даём информацию об альтернативных праздниках. Точной статистики нет, но, по нашим наблюдениям, подобных мероприятий проводится всё меньше», — рассказала чиновница.

Напомним, что в октябре 2015 года красноярская епархия уже обращалась к краевому министерству образования с предложением отменить празднование Хэллоуина, а в декабре 2016 года красноярские психиатры заявили о возникновении энуреза у детей из-за зарубежного праздника.