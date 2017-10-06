 

Президент Владимир Путин сменил очередного губернатора

 6 октября, 11:14
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Президент Владимир Путин сменил очередного губернатора
Фото с сайта бизнес-омбудсмен-орел.рф

Глава Орловской области Вадим Потомский стал седьмым, кто покинул свой пост, — политологи прочат отставку двум сибирским губернаторам, узнал 6 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Вечером в четверг, 5 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о принятии отставки главы Орловской области. Исполняющим обязанности главы региона стал депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков.

«Принять отставку губернатора Орловской области Потомского В. В. по собственному желанию. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Орловской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — цитирует информагентство текст указа.

Вадим Потомский возглавлял Орловскую область с сентября 2014 года, на момент отставки ему исполнилось 45 лет. Он получил назначение на должность заместителя полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.

Политологи прогнозируют отставку в ближайшее время новосибирскому губернатору Владимиру Городецкому и главе Алтайского края Александру Карлину.

Напомним, 5 октября губернатор Приморья стал шестым освобождённым от должности вместо омского главы.

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