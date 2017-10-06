 

Неизвестные сожгли автомобиль на Заельцовском кладбище в Новосибирске

 6 октября, 18:49
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Неизвестные сожгли автомобиль на Заельцовском кладбище в Новосибирске
Заельцовское кладбище, фото Алёны Мартыновой

На Заельцовском кладбище в Новосибирске неизвестные сожгли автомобиль ВАЗ-2104 — подобные прецеденты уже случались на городских кладбищах, сообщила корреспонденту Сиб.фм 6 октября сотрудник пресс-службы региональной полиции Юлия Хабибуллина.

Автомобиль сгорел в ночь с 4 на 5 октября. Владелец машины подал заявление о происшествии в отдел полиции № 3 «Заельцовский».

«Действительно был поджог. В настоящее время сотрудники полиции проводят следственную проверку, и по результатам будет принято решение», — прокомментировала Юлия Хабибуллина. Кем является владелец автомобиля, в пресс-службе затруднились ответить.

Депутат горсовета Новосибирска, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов отметил, что это не первый прецедент в Новосибирске: в июне был поджог автомобиля на Заельцовском кладбище, в августе случился пожар в доме смотрителя за кладбищем в Советском районе.

«Это очень тревожные сигналы, которые свидетельствуют о том, что сегодня система администрирования, правила и порядок оказания ритуальных услуг в Новосибирске небезопасны, — считает он.

— Что у нас в этой сфере, по всей видимости, трудятся какие-то недобросовестные и не законопослушные предприниматели, у которых ведётся борьба за сферы влияния.


Сколько стоит умереть в Новосибирске?

Я больше скажу, недавно вообще вопиющий случай произошёл: на двух кладбищах города вандалами были уничтожены памятники. Я хотел бы, чтобы те, кто занимается этими вопросами в мэрии, а именно управление потребительского рынка, на эти события отреагировали. Потому что когда мы задавали вопросы на нашей комиссии (городского Совета депутатов — прим. Сиб.фм) по предыдущим фактам нам сказали, что виновные установлены, наказаны и что больше этого никогда не повторится. Но оно повторяется. И если в этом кто-то виноват — значит, нужно принимать меры. Потому что такие события приобрели системность, регулярность».

Депутат подчеркнул, что в Новосибирске не отрегулирована система доступа предпринимателей на рынок ритуальных услуг.

«И если там появляются такие элементы, которые считают нормальным выяснять отношения в таком стиле, — это очень печально и тревожно», — резюмировал он.

Также Игорь Салов обратил внимание на тот факт, что новосибирские кладбища не охраняются должным образом. За порядком на большой территории следит, как правило, один-единственный сторож.

Напомним, в октябре 2015 года Федеральная антимонопольная служба обвинила мэрию Новосибирска в незаконной передаче городских кладбищ в ведение муниципального учреждения «Ритуальные услуги», создав тем самым угрозу ограничения конкуренции на рынке ритуальных услуг.

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