 

Томские физики разрабатывают технологию печати авиадеталей из сплавов титана

 6 октября, 16:25
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Томские физики разрабатывают технологию печати авиадеталей из сплавов титана
Фото с сайта news.tpu.ru

Физики Томского политеха будут создавать изделия из титановых сплавов путём 3D-печати — технология будет использоваться в авиастроении, узнал 6 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета (ТПУ).

Политехники ТПУ принялись за реализацию проекта «Разработка научных основ создания водородостойких изделий из титановых сплавов <...>, изготовленных методом аддитивных технологий».

Для внедрения этих технологий понадобится специальный 3D-принтер и порошки на основе титановых сплавов ВТ6 и ВТ9. Производство сплава ВТ6 в России давно налажено, однако второй порошок учёным ТПУ предстоит получить самостоятельно из кристаллического титана.

«Титановые сплавы очень тяжело поддаются обработке, и стандартными методами из них трудно изготовить детали сложной геометрической формы, — рассказал инженер кафедры общей физики Виктор Кудияров. — 3D-технологии позволят напечатать любую деталь. Здесь речь идёт не о массовом производстве, для этого есть заводы, на которых детали штампуются ежедневно. Наша задача — создать технологию для штучного изготовления сложных деталей из титана»

По его словам, на данный момент авиадетали производятся преимущественно из стали. Замена стальных компонентов на титановые позволит значительно повысить экономический эффект за счёт долговечности и лёгкости материала.

При этом 3D-печать позволит изготавливать детали любой, даже самой сложной конфигурации, затрачивая на это значительно меньше материала.

Проект политехников получил грантовую поддержку Российского научного фонда сроком на три года.

Напомним, в июле томские учёные создали 3D-модели человеческого сердца для тренировки.

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