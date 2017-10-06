 

Новосибирские вертолётчики нанесли удары по условным террористам в Кузбассе

 6 октября, 17:37
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Новосибирские вертолётчики нанесли удары по условным террористам в Кузбассе
Фото с сайта globallookpress.com

Группа штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ («Терминатор») новосибирской военной авиабазы Толмачёво приняла участие в учениях на территории Кемеровской области и отработала взаимодействие с танковыми и мотострелковыми соединениями в борьбе с террористами, узнал корреспондент Сиб.фм 6 октября из сообщения ТАСС.

В учениях были задействованы около 600 военных и до 50 единиц техники. Новосибирские вертолёты, по сценарию учений, с воздуха поддерживали наступление танкистов и мотострелков на условные лагеря незаконных вооружённых формирований.

Взлетев с оперативного аэродрома, вертолёты нанесли ракетные удары по складам «террористов», а также по колонне автотехники на марше. Затем вертолётчики на предельно малых высотах отработали обход средств противовоздушной обороны противника.

Напомним, в мае новосибирские вертолётчики приняли участие в учениях в Таджикистане, отрабатывая навыки нанесения авиаударов по маршевым колоннам террористов и их караванам.

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