 

Вирус африканской чумы свиней зарегистрирован в Красноярском крае

 6 октября, 08:59
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Вирус африканской чумы свиней зарегистрирован в Красноярском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору зарегистрировала первый случай заболевания африканской чумой свиней на территории Красноярского края, узнал корреспондент Сиб.фм 6 октября из сообщения ведомства.

Наличие опасного вируса подтвердилось в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, содержавшейся в крестьянском хозяйстве села Зыкова Берёзовского района Красноярского края.

«В неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Красноярского края под контролем управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Первоочередные мероприятия проводятся», — сообщило ведомство.

Напомним, в августе глава Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт заявил о том, что из-за недобросовестной работы ветеринарных властей Омской области вирус африканской чумы свиней может распространиться и в соседней Новосибирской области.

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