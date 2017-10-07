 

Новосибирское правительство сообщило дату знакомства с новым губернатором

 7 октября, 16:08
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Новосибирское правительство сообщило дату знакомства с новым губернатором
Фото пресс-службы администрации города Вологды

Региональные власти назвали дату, когда врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников появится на публике в новом качестве и познакомится с подчинёнными, узнал корреспондент Сиб.фм 7 октября из сообщения пресс-службы правительства области.

9 октября в 12:00 в большом зале правительства Новосибирской области полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло официально представит временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Травникова членам правительства региона, представителям исполнительной и законодательной власти и органов местного самоуправления. После церемонии Травников ответит на вопросы журналистов.

46-летний Андрей Травников является заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе, действительным государственным советником РФ 2-го класса. До недавнего времени Травников занимал должность мэра в городе Вологде.

Подробнее ознакомиться с биографией нового новосибирского губернатора можно на сайте регионального правительства.

Напомним, 6 октября президент России Владимир Путин освободил от должности главы Новосибирской области Владимира Городецкого и назначил врио губернатора Андрея Травникова.

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