Bloomberg назвало экономику Тувы самой неравномерной в мире

Одно из двух ведущих мировых агентств финансовых новостей проанализировало непомерный рост потребительских кредитов в регионах Сибири и назвало Туву символом экономически отсталой периферии в неравномерной экономике. Корреспондент Сиб.фм изучил материал Bloomberg 8 октября.

Эксперт Bloomberg рассказал об «удалённом анклаве в южной Сибири» со вторым по величине показателем безработицы в России, который кажется странным местом для кредитного бума.

Республика с уровнем безработицы почти в 20 % символизирует самую неравномерную экономику мира в мире, сообщает Bloomberg.

За первые семь месяцев 2017 года число потребительских кредитов в Туве выросло более чем на треть, опередив средний национальный показатель на 50 %. Кредитование там растёт, так как некоторые из самых бедных в России берут на себя дорогостоящий долг, чтобы свести концы с концами. В этом уверен автор статьи «Что кредитный бум в Сибири говорит об экономике России» Джейк Рудницки.

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА оценивает проблемные займы как 15 % в составе из портфеля. По мнению аналитиков АКРА, частные банки являются худшими нарушителями, отчасти из-за их более агрессивных бизнес-моделей. Слабо регулируемая отрасль микрофинансирования также находится на подъёме, при этом рынок достиг 142 млрд рублей в конце второго квартала 2017 года, что на 60 % больше, чем годом ранее.

Исследование профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Елены Гришиной показало, что рост кредитования был самым быстрым в регионах с более высокой концентрацией бедности, что предполагает расширение кредитования в регионах, которые в наименьшей степени могут позволить себе это.

По данным главного экономиста АО «Альфа-Банк» Натальи Орловой в регионах с избыточным использованием также есть более высокая доля частных банков, которые, как правило, готовы выдать более рискованные кредиты.

Чтобы продолжить рост, банки будут по-прежнему зависимы от кредитования бедных слоёв населения в результате сокращения среднего класса и 14 % населения за чертой бедности. Опрос, опубликованный РАНХиГС в сентябре, показал, что только четверть россиян видят признаки улучшения, а 43 % считают, что ситуация ухудшается.

«Спрос обусловлен нищетой, когда люди заимствуют средства для улучшения или поддержания своего уровня жизни», — резюмировала Наталья Орлова.

Напомним, в феврале 2017 года шесть регионов Сибири оказались в топ-10 самых закредитованных в стране.