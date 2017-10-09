Алтайский застройщик пойдёт под суд за обман 73 дольщиков на 145 млн рублей

Гендиректор стройфирмы в Алтайском крае обвиняется в хищении 145 млн рублей у 73 дольщиков за два года, треть этой суммы ушла на постройку трёх этажей, узнал 9 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Алтайского края.

Алтайские следователи раскрыли обманную схему долевого строительства десятиэтажного дома в Новоалтайске. По данным следственного комитета в Алтайском крае, гендиректор ООО СК «Строй-Тактика» похитил денежные средства граждан и организаций на общую сумму более 145 млн рублей.

По версии следствия, в 2013-2015 годах генеральный директор строительной фирмы проводил масштабную рекламную кампанию и смог убедить 73 человек вложить деньги в строительство. Притом дом выше фундамента и первых трёх этажей в одном подъезде не построен, сумма фактически выполненных строительных работ составила чуть больше 57 млн рублей.

Кроме того, в ходе следствия доказано, что от действий обвиняемого пострадало два юридических лица, которые по мнимым договорам выполняли работы и оказывали услуги, необходимые для проведения строительных и проектных работ.

В январе 2017 года генеральный директор строительной фирмы был задержан в Магнитогорске и доставлен следователями в Алтайский край. Фигуранта уголовного дела зовут Валентин Павлов, согласно рекламной публикации «АиФ» за 2014 год. Его обвинили по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с лишением прав гражданина на жилое помещение», пункте «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Ущерб владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения».

Город Новоалтайск считается самым проблемным в регионе из-за незавершённых долгостроев. Согласно публикациям местных СМИ, компания «Аспект», разрекламировав амбициозный проект строительства современного жилого комплекса «Демидов парк» на пять тысяч квадратных метров, уже четвёртый год не может возвести один дом на 765 квартир.

По данным Госинспекции Алтайского края, к началу 2017 года в регионе насчитывалось шесть многоквартирников-долгостроев, что составляло 3,5 % от общего числа строящихся домов.

Напомним, что в сентябре судебные приставы в Иркутске снесли самовольно построенное трёхэтажное здание.