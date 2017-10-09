Десять сибирских учёных получили премию правительства Российской Федерации

Новосибирским и томским учёным присуждена премия правительства Российской Федерации — каждый из десяти получит по 500 тысяч рублей, узнал 9 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте правительства России.

Сотрудники новосибирского Института теплофизики имени Кутателадзе СО РАН стали лауреатами правительственной премии в области науки и техники для молодых учёных.

В наградной список попали доктор технических наук Сергей Двойнишников, доктор физико-математических наук Владимир Дулин, кандидаты технических наук Михаил Токарев, Иван Кабардин и Дмитрий Куликов.

Они получат по полумиллионной премии за уникальную разработку в сфере энергетики. Учёные занимались развитием и внедрением оптических систем регистрации параметров рабочих процессов для повышения эффективности энергетических технологий.

Ещё пятеро сибирских учёных — из Томского политехнического университета — удостоились этой награды за работу над мультипроцессорным моделирующим комплексом реального времени электроэнергетических систем с активно-адаптивными сетями.

А именно — доктор технических наук, проректор ТПУ Юрий Боровиков, кандидат технических наук Михаил Андреев, кандидат технических наук Николай Рубан, ассистент Алексей Суворов и старший преподаватель Руслан Уфа.

Распоряжение о присуждении награды премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 7 октября. Всего лауреатами правительственной премии стали 26 молодых учёных из пяти регионов России.

Напомним, в конце августа стало известно, что два сибирских университета и институт смогут самостоятельно присуждать научные степени.