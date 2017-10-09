 

Очередная эвакуация детей и учителей началась в Новосибирске

 9 октября, 10:39
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Очередная эвакуация детей и учителей началась в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

В новосибирских школах снова начались массовые эвакуации детей и учителей, узнал корреспондент Сиб.фм из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте» 9 октября.

По сообщению подписчиков группы, покинуть здания пришлось учащимся и работникам школ № 137 на улице 1905 года, № 212 в Горском жилом массиве, № 211 на Тюленина, 26/1. В группе «НСК-Online» рассказали, что эвакуировали детский сад № 74 на улице Краузе. На местах работают экстренные службы города.

Представитель пресс-службы регионального МВД Михаил Бирюков сообщил корреспонденту Сиб.фм, что эвакуация в школах связана с анонимными сообщениями о минировании зданий. Сотрудники полиции проверяют информацию.

Сведения о том, в какие ещё учебные заведения поступили тревожные звонки, пресс-служба не предоставила.

В редакцию Сиб.фм поступили сообщения о минировании школы № 117 на улице Узорной и в баре PEOPLE’S на Вокзальной магистрали.

Напомним, 5 октября директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что о ложном минировании зданий в Сибири и России в целом сообщали четыре россиянина, находящихся за границей.

Новость дополняется.

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