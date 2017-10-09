Конкурсная комиссия отсеяла трёх претендентов на кресло мэра Красноярска

Трое кандидатов на пост мэра Красноярска не сумели преодолеть первый этап конкурса и не примут дальнейшего участия в нём, узнал корреспондент Сиб.фм 9 октября из сообщения городского совета.

Среди недопущенных оказалась сотрудница департамента муниципального имущества мэрии Анастасия Курдюкова, которая неверно заполнила данные о своих доходах, а также пенсионер Александр Потылицын и красноярец Андрей Попов — оба принесли неполный пакет документов.

К участию в конкурсе допущены 10 человек, в том числе действующий мэр Красноярска единоросс Эдхам Акбулатов. Оценивать претендентов будет специально созданная комиссия, в состав которой вошли пять депутатов горсовета и пять представителей краевой исполнительной власти.

Планируется, что короткий список из двух-трёх наиболее сильных кандидатов будет назван членами комиссии 11 октября. После этого мэра выберут по результатам голосования среди депутатов горсовета — победителю нужно набрать не меньше 19 голосов.

Напомним, ранее один из кандидатов на пост красноярского мэра депутат городского совета Владимир Егоров пообещал уволить 50 % чиновников в случае своего избрания.